Собянин и Беглов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Москва поможет внедрить в поликлиниках северной столицы единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Реализация проекта предполагает три этапа, которые включают оснащение оборудованием, подключение к системе и запуск работы в едином цифровом контуре.

