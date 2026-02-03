03 февраля, 14:45Мэр Москвы
Собянин и Беглов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения
Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Москва поможет внедрить в поликлиниках северной столицы единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).
Реализация проекта предполагает три этапа, которые включают оснащение оборудованием, подключение к системе и запуск работы в едином цифровом контуре.
