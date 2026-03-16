Собянин: дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет достроена в этом году

Дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет достроена в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Трасса связывает 5 вылетных магистралей: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Она является важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО, а также дублером юго-западной и южной части МКАД.

В районе Варшавского шоссе дорога состыкуется с Московским скоростным диаметром (МСД). Эта связка между двумя крупнейшими городскими магистралями находится в завершающей стадии строительства.

