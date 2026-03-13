Столица закупит 312 вагонов модели "Москва-2026" в этом году

В этом году город закупит 312 вагонов модели "Москва-2026". Ровно два года назад на Замоскворецкой линии метро начали курсировать поезда серии "Москва-2024". За это время на линии обновили уже половину подвижного состава.

В вагонах увеличили расстояние между сиденьями на 10%. Пассажиры отмечают хорошую шумоизоляцию, сквозные проходы, возможность подзарядиться, места для инвалидов и детских колясок. К концу этого года все поезда на Замоскворецкой линии будут современными.

