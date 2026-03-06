Курьерам могут запретить ездить по тротуарам в России. Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД разработать правила, которые ограничивают движение электросамокатов и электровелосипедов. Свои предложения ведомства должны представить к 1 июля.

Полагают, что это изменит ситуацию с курьерами, которая пока только усугубляется. По статистике ГИБДД, ежегодно в Москве сотрудникам службы доставки выписывают порядка 100 тысяч штрафов. Чаще всего их наказывали за проезд на красный свет и езду по пешеходным зонам.

