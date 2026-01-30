Умные камеры ЦОДД стали фиксировать проезд СИМ по полосам для машин

Еще два типа дорожных инцидентов научились распознавать камеры Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), в том числе проезд СИМ по полосам для машин.

ЦОДД получает сигнал с камер и сообщает дорожному патрулю и ГАИ о движении по трассе самокатчика, тем самым предотвращая создание опасной ситуации. Кроме того, интеллектуальная система может вычислить дорожные работы, аварийную остановку машины или даже выбежавшую на дорогу собаку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.