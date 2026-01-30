Дополнительный общественный транспорт запущен в Москве из-за непогоды

Дополнительный общественный транспорт запущен на самых востребованных маршрутах в Москве из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Данная мера поможет уменьшить время ожидания транспорта на остановках и сократить интервалы движения автобусов и электробусов. Таким образом, пассажиры смогут быстрее добраться до станций метро, МЦД и МЦК.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.