29 января, 20:00Транспорт
"Миллион вопросов": автоюрист разъяснил спорные ситуации для водителей в зимних условиях
Если разметка и знаки не видны под снегом, а камера выписала штраф – можно ли его оспорить? Кто виноват в ДТП на неубранной дороге: водитель или коммунальные службы?
Штрафуют ли камеры за грязные номера и проезд по обочине в снежном заторе? Как действовать, если подрезали, но физического контакта машин не было?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил руководитель экспертного центра "Пробок.нет", автоюрист Александр Шумский.