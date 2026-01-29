Форма поиска по сайту

29 января, 20:00

"Миллион вопросов": автоюрист разъяснил спорные ситуации для водителей в зимних условиях

Дополнительные автобусы запустили в Москве из-за сильного снегопада

Загруженность московских дорог достигла 8 баллов 29 января

Новости Москвы: четыре новые парковки со шлагбаумом открыли с начала года

"Новости дня": водителей предложили не штрафовать за нарушение разметки во время снегопада

"Деньги 24": эксперт рассказал о ходе аукциона по продаже Домодедово

Дорожные патрули ЦОДД помогли водителям на сложных участках Москвы

Движение затруднено на МКАД из-за снегопада

Собянин рассказал, как создаются пять новых станций Троицкой линии метро

9-балльные заторы ожидаются в Москве вечером 29 января

Если разметка и знаки не видны под снегом, а камера выписала штраф – можно ли его оспорить? Кто виноват в ДТП на неубранной дороге: водитель или коммунальные службы?

Штрафуют ли камеры за грязные номера и проезд по обочине в снежном заторе? Как действовать, если подрезали, но физического контакта машин не было?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил руководитель экспертного центра "Пробок.нет", автоюрист Александр Шумский.

