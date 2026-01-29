"Миллион вопросов": автоюрист разъяснил спорные ситуации для водителей в зимних условиях

Если разметка и знаки не видны под снегом, а камера выписала штраф – можно ли его оспорить? Кто виноват в ДТП на неубранной дороге: водитель или коммунальные службы?

Штрафуют ли камеры за грязные номера и проезд по обочине в снежном заторе? Как действовать, если подрезали, но физического контакта машин не было?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил руководитель экспертного центра "Пробок.нет", автоюрист Александр Шумский.