29 января, 17:40Транспорт
"Новости дня": водителей предложили не штрафовать за нарушение разметки во время снегопада
Национальный автомобильный союз (НАС) предложил МВД России не штрафовать водителей за нарушение разметки из‑за плохой видимости на дорогах во время снегопада.
Трассы расчищают без перерыва, но полосы быстро засыпает, и разметка становится не видна. Вице-президент союза Ян Хайцеэр уточнил, что остальные нарушения ПДД останутся под штрафным контролем.
