Застрявшие на МКАД большегрузы блокируют движение из-за снежного наката

Второй день подряд в Москве бьются рекорды по количеству осадков. Из-за образовавшегося на МКАД снежного наката большегрузные автомобили буксуют на подъемах и не могут продолжить движение. Особенно затруднено движение на внешней стороне магистрали в районе Косинской эстакады и шоссе Энтузиастов.

Для оказания помощи застрявшим фурам Центр организации дорожного движения (ЦОДД) направляет специальную технику. Тягачи вытягивают грузовики, чтобы освободить проезд. Дептранс настоятельно рекомендует автомобилистам в течение дня пользоваться общественным транспортом, так как на магистралях возможны серьезные затруднения.

