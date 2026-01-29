Форма поиска по сайту

29 января, 12:15

Транспорт

Застрявшие на МКАД большегрузы блокируют движение из-за снежного наката

Перевозчик Мострансавто предупредил о задержках автобусов

"Новости дня": фуры не могли въехать в горку на Домодедовском шоссе из-за гололедицы

"Деньги 24": вторая попытка продать аэропорт Домодедово состоится 29 января

Техника ЦОДД вышла на помощь застрявшим большегрузам на МКАД

Большие очереди на общественный транспорт сформировались в Подмосковье из-за снегопада

Два поезда из Москвы в Конаково и обратно отменили утром 29 января

В России предложили запретить парковку каршеринга во дворах

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 января

ЦОДД направил КАМАЗы на помощь буксующим на МКАД грузовикам

Второй день подряд в Москве бьются рекорды по количеству осадков. Из-за образовавшегося на МКАД снежного наката большегрузные автомобили буксуют на подъемах и не могут продолжить движение. Особенно затруднено движение на внешней стороне магистрали в районе Косинской эстакады и шоссе Энтузиастов.

Для оказания помощи застрявшим фурам Центр организации дорожного движения (ЦОДД) направляет специальную технику. Тягачи вытягивают грузовики, чтобы освободить проезд. Дептранс настоятельно рекомендует автомобилистам в течение дня пользоваться общественным транспортом, так как на магистралях возможны серьезные затруднения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

