Корреспондент Москвы 24 рассказала о ситуации на дорогах во время снегопада

В Москве продолжается сильный снегопад, который осложняет ситуацию на дорогах в городе. Корреспондент Москвы 24 Екатерина Ефимцева, направляясь на машине на работу, рассказала об обстановке в столице.

По словам журналистки, время в пути увеличилось в три раза по сравнению с обычными условиями. Водители сталкиваются с серьезными трудностями: машину заносит на поворотах, сложно тормозить. Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.

