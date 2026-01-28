Форма поиска по сайту

28 января, 13:15

Транспорт

Автоэксперт предупредил о повреждении покрытия при неправильной очистке машины от снега

Патрули ЦОДД помогли водителям авто в Москве выбраться из снега

Архитектурную концепцию станции метро "Достоевская" утвердили в Москве

Аэропорт Внуково предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопада

"Новости дня": москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 января

В Госдуме предложили упростить правила регистрации тюнингованных автомобилей

Эвакуационные службы выезжали на помощь столичным водителям, застрявшим в снегу

В Сети появились десятки объявлений с предложением откопать машину из сугроба в Москве

"Московский патруль": Госавтоинспекция проводит рейды в Москве на фоне снегопада

Автоэксперт Максим Рыбалко предупредил, что неправильная очистка автомобиля от снега может серьезно повредить лакокрасочное покрытие. Жесткие щетки и лопаты оставляют глубокие царапины, для удаления которых потребуется дорогостоящая полировка.

Тем временем на основных трассах столицы помощь водителям оказывают патрули ЦОДД и дежурные тягачи. За время снегопада они уже помогли выбраться из снежного плена 150 автомобилям. В магазинах отмечают ажиотажный спрос на лопаты и другой снегоуборочный инвентарь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

