Автоэксперт предупредил о повреждении покрытия при неправильной очистке машины от снега

Автоэксперт Максим Рыбалко предупредил, что неправильная очистка автомобиля от снега может серьезно повредить лакокрасочное покрытие. Жесткие щетки и лопаты оставляют глубокие царапины, для удаления которых потребуется дорогостоящая полировка.

Тем временем на основных трассах столицы помощь водителям оказывают патрули ЦОДД и дежурные тягачи. За время снегопада они уже помогли выбраться из снежного плена 150 автомобилям. В магазинах отмечают ажиотажный спрос на лопаты и другой снегоуборочный инвентарь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.