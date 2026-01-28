В Москве продолжат работы по повышению безопасности дорожного движения

Сергей Собянин утвердил приоритетные задачи комплекса городского хозяйства на текущий год. Одним из ключевых направлений станет повышение безопасности дорожного движения.

В городе заменят старые металлические барьерные ограждения на новые, которые поглощают энергию удара и не позволяют автомобилям выехать на встречную полосу. За последние 10 лет такой комплексный подход позволил сократить количество аварий с выездом на встречную полосу почти в 3 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.