Новый объединенный маршрут электробусов запущен в Москве

В Москве запустили новый маршрут электробусов № 442, объединивший прежние маршруты т42 и 110. Электробусы следуют от метро "Рижская" до метро "Сокол", а их количество на линии увеличили за счет техники с упраздненного маршрута с510.

Жилой дом в Алтуфьевском районе готовят к заселению. Новые квартиры получают участники программы реновации. Во дворах уже обустроили детские и спортивные площадки, а также организовали парковочные места.

На севере столицы идет строительство крупного городского вокзала "Беговая", который объединит МЦД-1, МЦД-4 и станцию метро “Беговая”. Его открытие улучшит транспортное обслуживание трех районов.

