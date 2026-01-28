На сайтах объявлений в Москве появились предложения по расчистке автомобилей

В связи со снегопадами в Москве резко вырос спрос на услуги по очистке машин. Их стоимость составляет от 500 до 2 500 рублей. Одновременно в магазинах возник дефицит лопат, а цены на них на маркетплейсах взлетели на 800%. Автомобилисты начали практиковать шеринг инвентаря.

Автоэксперт Максим Рыбалко при этом предупредил, что очистка машины от снега лопатой или жесткой щеткой может привести к глубоким царапинам на кузове. Устранение таких повреждений требует дорогостоящей полировки. Также опасно заливать стекла горячей водой или скалывать лед с крыши.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.