Отреставрированные часы запустили на фасаде Театра кукол Сергея Образцова

Знаменитые часы на фасаде Театра кукол Сергея Образцова снова запустили, но пока в пробном режиме. Летом механизм демонтировали и отправили на реставрацию. Его пришлось полностью разбирать, чтобы привести в порядок.

Недостающие детали изготовили по оригинальным чертежам. Каждые 60 минут устройство не только сообщает, который час настал, но и устраивает представление с движущимися фигурками животных. Этот аттракцион появился на фасаде здания одновременно с его открытием в 1970 году.

