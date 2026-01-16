Строительство дома по программе реновации одобрили в Котловке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на возведение новостройки по программе реновации в районе Котловка. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дом из четырех корпусов с общим подземным уровнем будет построен на улице Винокурова, земельном участке № 22/1. Площадь участка составляет почти 1,1 гектара. Площадь жилых помещений превысит 47 тысяч квадратных метров, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он отметил, что на первых этажах зданий предусмотрены нежилые помещения для магазинов и предприятий сферы услуг. Во дворе появятся детские и спортивная площадки, зона отдыха. Также будут сделаны проезды с асфальтобетонным покрытием и тротуары для пешеходов. Квартиры получат полную отделку и оборудование, включая сантехнику и приборы освещения.

Всего в доме будет 7 секций со сквозными входными группами, которые оформят витражным остеклением. Там предусмотрены комнаты для консьержей и хранения детских колясок. Всего планируется установить 18 лифтов. Фасады здания будут смонтированы при помощи навесной системы. Для облицовки используют керамогранитные плиты и фиброцементные панели.

Слободчиков подчеркнул, что ход строительства на всех этапах будут контролировать инспекторы "Контроля Москвы". После получения извещения о начале работ специалисты составят график проверок.

Также в выездных мероприятиях будут принимать участие специалисты подведомственного Центра экспертиз. Они проведут ряд исследований, чтобы убедиться, что строительные материалы и конструкция соответствуют проектной документации.

Еще один дом в рамках программы реновации возведут в районе Аэропорт. Для реализации проекта были внесены изменения в правила застройки и землепользования участка. Новостройка появится по адресу Большой Коптевский проезд, владение 14, корпус 4.

