Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 10:15

Общество

Январь 2026 года в Москве вошел в тройку лидеров XXI века по снегопадам

Январь 2026 года в Москве вошел в тройку лидеров XXI века по снегопадам

Велосипедиста сняли на видео в центре Москвы при 10-градусном морозе

"Утро": пасмурная погода со снегом ожидается в Москве 29 января

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 738 мм ртутного столба 29 января

"Новости дня": москвичи помогают коммунальщикам чистить от снега дворы и улицы

Россияне стали чаще требовать возврата денег по электронным платежам

Спрос на мистический инвентарь вырос в Москве

Диетологи назвали какао без сахара лучшим напитком для активного утра

Сантехники и электрики стали самыми востребованными специалистами на рынке труда в Москве

Бакалавриат и магистратуру отменят в России с 1 сентября 2026 года

Январь 2026 года в Москве вошел в тройку лидеров XXI века по снегопадам. С начала года в столице выпало почти 150% месячной нормы осадков, а высота сугробов достигла почти 60 сантиметров.

На данный момент снег продолжает идти с небольшими перерывами. Для расчистки дорог и магистралей задействованы дополнительные силы коммунальных служб. Уборка придомовых территорий и крыш продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаРумина КенжалиеваЕлена Любимова

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика