Январь 2026 года в Москве вошел в тройку лидеров XXI века по снегопадам. С начала года в столице выпало почти 150% месячной нормы осадков, а высота сугробов достигла почти 60 сантиметров.

На данный момент снег продолжает идти с небольшими перерывами. Для расчистки дорог и магистралей задействованы дополнительные силы коммунальных служб. Уборка придомовых территорий и крыш продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.