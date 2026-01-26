Форма поиска по сайту

26 января, 18:15

Политика

В Госдуму внесли законопроект о сдерживании роста цен на платное обучение

В Госдуму внесли законопроект о сдерживании роста цен на платное обучение

В Госдуму внесли законопроект о сдерживании роста цен на платное обучение. Документ предлагает ограничить ежегодное подорожание образовательных услуг уровнем инфляции.

Кроме того, планируется запретить повышение стоимости обучения по договорам со студентами из многодетных семей.

Авторы инициативы отмечают, что из-за постоянного роста цен образование с каждым годом становится менее доступным. Поэтому система платного обучения нуждается в дополнительных гарантиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политика образование общество видео Екатерина Фоменко

