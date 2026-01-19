Москвичи стали чаще обращаться к тарологам и астрологам

Москвичи все чаще обращаются к тарологам, астрологам и эзотерикам, тратя на ритуалы десятки тысяч рублей в месяц. Таким образом они надеются решить проблемы в личной жизни, здоровье или финансовом положении.

Как отмечают психологи, увлечение мистикой часто связано с желанием снизить тревогу и получить быстрые ответы в нестабильной ситуации. Культурологи напоминают, что традиции гаданий в России имеют многовековую историю и связаны с вопросами семьи и благополучия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.