Перевозчик Мострансавто предупредил о задержках автобусов

Перевозчик Мострансавто предупредил, что задержки автобусов могут составлять от 40 минут до 1,5 часа. Пассажиры в Балашихе, Одинцове, Мытищах и других городах сообщают, что уехать удается в основном с конечных остановок.

Генеральный директор компании Андрей Майоров подчеркнул, что организация делает все возможное для уменьшения времени ожидания. Водители начинают работу раньше, чтобы прогреть автобусы, а технические службы и эвакуаторщики работают в усиленном режиме для восстановления подвижного состава и расчистки дорог.

