Камеры ЦОДД начали распознавать два новых типа нарушений ПДД

Дорожные камеры ЦОДД в Москве начали распознавать два новых типа нарушений. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Техника теперь фиксирует нарушения правил дорожного движения, совершаемые водителями средств индивидуальной мобильности. В общей сложности умные камеры ЦОДД сегодня способны выявлять 15 видов различных нештатных ситуаций на дорогах. В их число также входит фиксация задымления и других инцидентов. Более 1,5 тысячи таких камер работают на ключевых магистралях города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.