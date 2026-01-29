Москвичи из-за снегопадов массово пересели на общественный транспорт

Пассажиропоток в общественном транспорте Москвы существенно вырос из-за обильных снегопадов. Многие водители или не смогли откопать свои машины, или решили не рисковать поездкой на личном автомобиле в условиях непогоды.

Большое количество проблем из-за снегопада наблюдалось в Подмосковье. Там в ожидании транспорта на остановках скопилась огромная очередь, так как на фоне непогоды автобусы, электробусы и маршрутки отклонились от расписания.

