Сильные метели и морозы могут стать уважительной причиной опоздания на работу в России. Общественная палата намерена внести изменения в Трудовой кодекс. Пока в нем нет прямых норм о пропусках из-за непогоды.

Если инициативу примут, то опоздание до 2 часов не будет считаться прогулом. При этом работник обязан предупредить руководителя заранее. Подтвердить причину можно СМС-рассылкой от МЧС или данными Гидрометцентра о рекордных осадках.

