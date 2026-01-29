Полчаса пришлось ждать жителям Подмосковья общественный транспорт из-за снегопада

Жители Московской области рассказали об ожидании общественного транспорта от 30 минут из-за сильного снегопада. Чтобы уехать на работу, многим пришлось отправляться на конечные остановки, где образовались большие очереди.

В свою очередь, генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров заявил, что перевозчик принимает все меры для сокращения времени ожидания. Водители начинают работу раньше, технические службы и эвакуаторщики работают в усиленном режиме.

