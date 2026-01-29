Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 13:15

Транспорт

Полчаса пришлось ждать жителям Подмосковья общественный транспорт из-за снегопада

Полчаса пришлось ждать жителям Подмосковья общественный транспорт из-за снегопада

Дептранс порекомендовал столичным автомобилистам пользоваться общественным транспортом

Камеры ЦОДД начали распознавать два новых типа нарушений ПДД

Застрявшие на МКАД большегрузы блокируют движение из-за снежного наката

Перевозчик Мострансавто предупредил о задержках автобусов

"Новости дня": фуры не могли въехать в горку на Домодедовском шоссе из-за гололедицы

"Деньги 24": вторая попытка продать аэропорт Домодедово состоится 29 января

Техника ЦОДД вышла на помощь застрявшим большегрузам на МКАД

Большие очереди на общественный транспорт сформировались в Подмосковье из-за снегопада

Два поезда из Москвы в Конаково и обратно отменили утром 29 января

Жители Московской области рассказали об ожидании общественного транспорта от 30 минут из-за сильного снегопада. Чтобы уехать на работу, многим пришлось отправляться на конечные остановки, где образовались большие очереди.

В свою очередь, генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров заявил, что перевозчик принимает все меры для сокращения времени ожидания. Водители начинают работу раньше, технические службы и эвакуаторщики работают в усиленном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодавидеоАлексей ПименовЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика