Водителям могут запретить оставлять метки с гео сотрудников ГИБДД в навигаторе

Москвичи по привычке сверяются с навигатором, чтобы объехать скопления машин на дорогах. Некоторые водители еще и оставляют метки на картах, предупреждая других о местоположении сотрудников ГИБДД, где проводят рейды.

Это позволяет нарушителям объезжать проверки или скрываться за грузовиками. Но такую практику хотят запретить и даже ввести уголовную ответственность. По словам авторов инициативы, это позволит защитить патрули от слежки иностранной разведки с целью нападения на полицейских.

