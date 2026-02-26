Форма поиска по сайту

26 февраля, 21:30

Общество

"Московский патруль": таможенники оформляют 350 тонн цветов в день перед 8 Марта

В преддверии Международного женского дня российские таможенники ежедневно оформляют около 350 тонн свежих цветов – это примерно 20 фур с розами, хризантемами и тюльпанами.

Процедура позволяет обеспечить качественный и безопасный товар на прилавках, несмотря на огромные объемы и нагрузку на службы.

С начала года количество задекларированных свежих цветов превысило 15 тысяч тонн, стоимость поставок составила более 8,5 миллиарда рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

