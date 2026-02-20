"Качество жизни": нутрициолог рассказала о полезных свойствах квашеной капусты

Почему квашеная капуста должна быть всегда в холодильнике? За что ее любит микробиом? Чем квашеная капуста отличается от маринованной и как это отличить?

Насколько вреднее становится квашеная капуста, если в нее добавляют сахар? Почему она иногда хрустит, а иногда нет? И как это может повлиять на здоровье?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила интегративный нутрициолог, коуч по подготовке и ведению беременности Наталья Войтович.