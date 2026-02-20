Столичные учреждения перейдут на особый график работы в праздники

В преддверии Дня защитника Отечества часть социальных учреждений столицы перейдет на особый график работы. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, праздничные выходные решили сделать максимально удобными для москвичей, чтобы они могли получать необходимую помощь и поддержку. Например, поликлиники будут принимать пациентов все три праздничных дня, включая 23 февраля. Работать они будут по сокращенному графику, но с обязательным присутствием дежурных врачей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.