График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 12:45

Город

Столичные учреждения перейдут на особый график работы в праздники

Столичные учреждения перейдут на особый график работы в праздники

Жители дома в Докучаевом переулке выразили беспокойство строительством хостела в подвале

Мужчина вытолкнул девушку из поезда метро в Москве, чтобы украсть ее телефон

Пешеходный мост в форме арки построят в Мнёвниковской пойме

Шесть рейсов отменили в московских аэропортах из-за снегопада

Московские аэропорты обслужили 120 рейсов утром 20 февраля

Несколько машин столкнулись на 62-м километре МКАД

"Новости дня": восьмиэтажный дом отремонтировали в Малом Демидовском переулке

"Новости дня": еще 2 площадки присоединятся к "Спортивным выходным" в Москве в марте

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" продлится до 1 марта

В преддверии Дня защитника Отечества часть социальных учреждений столицы перейдет на особый график работы. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, праздничные выходные решили сделать максимально удобными для москвичей, чтобы они могли получать необходимую помощь и поддержку. Например, поликлиники будут принимать пациентов все три праздничных дня, включая 23 февраля. Работать они будут по сокращенному графику, но с обязательным присутствием дежурных врачей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

