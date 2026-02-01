В Москве построили 3 новых автомобильных моста за прошлый год

За прошлый год в Москве построили три новых автомобильных моста общей протяженностью 780 метров, что значительно сократило дорожные заторы в городе. Среди них – мост имени академика Королева, ведущий к Национальному космическому центру, и два моста через реку Раменку.

Транспортные аналитики подсчитали, что новые альтернативные маршруты сокращают пробег машин на три километра. С 2011 года в столице построили около 500 новых тоннелей, эстакад, пешеходных и автомобильных мостов, увеличив их количество более чем на 75%.

