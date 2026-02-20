График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

20 февраля, 11:15

Общество

Циклон "Валли" принес в Москву 64% месячной нормы осадков

"Атмосфера": пасмурная погода и снегопад ожидаются в Москве 20 февраля

Атлантический циклон продолжит определять погоду в Москве

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 744 мм ртутного столба 20 февраля

Оттепель продлится в Московском регионе несколько дней

В России могут изменить правила возврата товаров с маркетплейсов

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 77% 20 февраля

Похолодание ожидается после оттепели в Москве в конце февраля

Оттепель придет в Московский регион 23 февраля

Россиянок призвали не принимать предложения о работе моделью в Таиланде

Мощный циклон "Валли" принес в Москву 64% месячной нормы осадков. Коммунальщики перешли на круглосуточную уборку улиц. Дороги прометают и обрабатывают от гололедицы.

Снег продолжится и 20 февраля, но уже не так интенсивно, сообщили в комплексе городского хозяйства. Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков добавил, что порывы ветра сохранят скорость до 15 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Мария Рыбакова Иван Евдокимов

