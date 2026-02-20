Мощный циклон "Валли" принес в Москву 64% месячной нормы осадков. Коммунальщики перешли на круглосуточную уборку улиц. Дороги прометают и обрабатывают от гололедицы.

Снег продолжится и 20 февраля, но уже не так интенсивно, сообщили в комплексе городского хозяйства. Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков добавил, что порывы ветра сохранят скорость до 15 метров в секунду.

