Жители Басманного района пожаловались на некачественную уборку снега частной УК

В Басманном районе дом оказался под угрозой из-за некачественной уборки снега частной управляющей компанией. Об этом сообщили жители и прислали кадры на обратную связь. Во время потепления квартиры последних этажей заливало, после чего начали искрить розетки.

Решить вопрос с уборкой жителям не удается. По их словам, специалисты либо уходят на длительный обед, либо отказываются решать проблемы. В итоге москвичи вызвали МЧС. Собственники опасаются, что возникла угроза обрушения кровли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.