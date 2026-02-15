Котлован на станции метро "Строгино" готов более чем на 50%. Работы проводятся в рамках строительства Рублево-Архангельской линии. В восточной части разрабатывают демонтажную щитовую камеру для тоннелепроходческога щита "Лилия", который идет от станции метро "Серебряный Бор". С другой стороны к "Строгино" идет еще один тоннелепроходческий комплекс "Мария", который направляется от "Липовой Рощи".

Защитный забор установили в разделительной полосе на Широкой улице, возле метро "Медведково". Он протянулся вдоль остановки общественного транспорта. Это нужно для того, чтобы пешеходы не перебегали улицу в неположенных местах.

