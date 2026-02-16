16 февраля, 07:15Транспорт
Автомобилистов предупредили о сложных условиях на дорогах Москвы из-за снегопада
Автомобилистов предупредили о сложных условиях на дорогах Москвы из-за снегопада и гололедицы, возможны затруднения движения. В Дептрансе рекомендовали оставить машины на парковке и пересесть на метро, чтобы гарантированно не опоздать на работу.
Тем водителям, кто не сможет отказаться от поездок, напомнили о необходимости снизить скорость, держать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров.
