Москвичей призвали не парковать машины в периметре очистки кровли

Жителей Москвы призывают не игнорировать уведомления сотрудников коммунальных служб о предстоящих или выполняемых работах, а также не парковать личный транспорт в периметре очистки кровли. Об этом заявила пресс-секретарь Мосжилинспекции Виолетта Нежевенко.

Москвичей просят сообщать в ведомство при обнаружении угрозы схода снежных масс или падения наледи, а также в случае бездействия управляющей организации. В ближайшие 2 часа с сохранением до конца суток 14 февраля в Москве и Московской области ожидается временами туман с видимостью 200–700 метров.

