13 февраля, 17:15

Транспорт

Москвичей призвали не парковать машины в периметре очистки кровли

Трубу прорвало на станции МЦД-4 Нижегородская

Собянин: более 90 км новых дорог планируется построить в Москве в этом году

Пассажирский поезд Забайкальск – Маньчжурия запустят с 8 марта

Фуры застряли на трассе Чита – Забайкальск из-за непогоды

Столичному проекту "Музыка в метро" исполнилось 10 лет

Строители прокладывают самый длинный подводный тоннель метро в Москве

Корректировки в расписании полетов в столичных аэропортах возможны из‑за снегопада

Патрули ЦОДД дежурят на сложных участках МКАД из‑за снегопада

Электросуда 1 и 2-го маршрутов курсируют с увеличенными интервалами в Москве

Жителей Москвы призывают не игнорировать уведомления сотрудников коммунальных служб о предстоящих или выполняемых работах, а также не парковать личный транспорт в периметре очистки кровли. Об этом заявила пресс-секретарь Мосжилинспекции Виолетта Нежевенко.

Москвичей просят сообщать в ведомство при обнаружении угрозы схода снежных масс или падения наледи, а также в случае бездействия управляющей организации. В ближайшие 2 часа с сохранением до конца суток 14 февраля в Москве и Московской области ожидается временами туман с видимостью 200–700 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

