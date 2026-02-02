Новости регионов: снегопад парализовал движение на трассе М-12 Москва – Екатеринбург

Снегопад парализовал движение на трассе М-12 Москва – Екатеринбург. Заторы, превышающие 10 километров, образовались в Нижегородской области и Башкирии. Всего застряли сотни машин, водители часами стоят на одном месте.

В Красноярске стая бездомных собак напала на детей. Сообщается, что им удалось отбиться, никто не пострадал. Это уже второй подобный случай в городе. Местные жители рассказали, что животные часто нападают на людей.

