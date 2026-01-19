Форма поиска по сайту

Новости

19 января, 14:00

Происшествия

Новости мира: во Франции показали новые кадры ограбления Лувра

Пострадавшая при взрыве в учебном центре МВД в Коми умерла в больнице

Москвичка подложила коробку с петардами под автомобиль и подожгла

Новости мира: 39 человек погибли при столкновении поездов в Испании

Новости регионов: суд приостановил работу перинатального центра в Новокузнецке на 3 месяца

Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на СВХ

Новости мира: 2 скоростных поезда сошли с рельсов на юге Испании

Грузовик протаранил легковое авто на СВХ

Грузовик снес пешеходный мост на трассе "Дон" в Ростовской области

Движение на МКАД восстановлено после аварии с опрокидыванием автомобиля

Во Франции показали новые кадры ограбления Лувра. На них видно, как мужчина парой ударов разбивает защитное стекло, предварительно повредив его чем-то похожим на дрель. Само преступление, которое произошло 3 месяца назад, заняло всего 7 минут. Драгоценности до сих пор не найдены, но арестованы несколько подозреваемых.

Блогеров стали массово заменять искусственным интеллектом в Китае. Появились целые "фермы", откуда одновременно идут десятки прямых эфиров. Картинку, речь и жесты в них полностью генерируют нейросети, обученные на реальных трансляциях. Такие каналы занимаются рекламой разных товаров. Доход от каждого доходит до сотни долларов в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиятехнологииза рубежомвидео

