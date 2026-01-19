Новости мира: во Франции показали новые кадры ограбления Лувра

Во Франции показали новые кадры ограбления Лувра. На них видно, как мужчина парой ударов разбивает защитное стекло, предварительно повредив его чем-то похожим на дрель. Само преступление, которое произошло 3 месяца назад, заняло всего 7 минут. Драгоценности до сих пор не найдены, но арестованы несколько подозреваемых.

Блогеров стали массово заменять искусственным интеллектом в Китае. Появились целые "фермы", откуда одновременно идут десятки прямых эфиров. Картинку, речь и жесты в них полностью генерируют нейросети, обученные на реальных трансляциях. Такие каналы занимаются рекламой разных товаров. Доход от каждого доходит до сотни долларов в час.

