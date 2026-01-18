Грузовик снес пешеходный мост на трассе "Дон" в Ростовской области

В Ростовской области на трассе "Дон" самосвал с открытым кузовом проигнорировал сигналы других водителей и снес надземный пешеходный переход. Конструкция рухнула на проезжую часть, задев проезжавшие автомобили.

В Ленинградской области пожарные ликвидируют крупный пожар в поселке имени Свердлова. Огонь охватил тысячу квадратных метров здания, где располагались автосервис и склад запчастей.

Тем временем во Владивостоке, несмотря на мороз около минус 20 градусов, прошли традиционные крещенские купания. Жители окунались в воды Тихого океана, где температура воды составляет около минус 2 градусов.

