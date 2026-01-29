Форма поиска по сайту

29 января, 08:00

Новости регионов: экстремалы устроили зимний серфинг в ледяной воде на Сахалине

На острове Кунашире в Сахалинской области бесстрашные молодые люди устраивают зимний серфинг в ледяной воде. Бухту Головнина они сами называют "раем для любителей экстремального спорта".

На Камчатке, в которой ликвидировали последствия мощных снегопадов, дети пошли в школу. Как говорят родители, дороги к учебному заведению никто не подготовил. Дети идут по колено в снежной каше, под которой находится лед. Рядом буксуют машины. Местные СМИ получили десятки обращений с просьбой привлечь внимание властей к непростой ситуации.

