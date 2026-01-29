Сафонов сделал три сейва в матче ПСЖ против "Ньюкасла" в Лиге чемпионов

В ночь на 29 января завершился заключительный 8-й тур Общего этапа Лиги чемпионов. Главное чудо вечера – проход "Бенфики" в плей-офф благодаря голу вратаря Анатолия Трубина на последней минуте матча против мадридского "Реала". О других сенсациях, а также результатах россиян в главном футбольном турнире Европы, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Непогрешимые и нежданные

Фото: Getty Images/Mike Hewitt

В последнем туре Общего этапа Лиги чемпионов никаких шансов на продолжение борьбы в плей-офф не было лишь у четырех команд. Остальные 32 бились кто за топ-24, что дает право на 1/16 финала (так называемые стыковые матчи), а кто за топ-8, чтобы пойти дальше за трофеем со стадии 1/8-й.

Лидером огромной таблицы остался лондонский "Арсенал", который в конечном итоге выиграл восемь игр из восьми с разницей мячей 23–4. Лучшая атака и лучшая оборона Общего этапа – у команды Микела Артеты. Причем два мяча из четырех "канониры" пропустили в последнем туре в домашнем матче против аутсайдера турнира – казахстанского "Кайрата", который шел первым с конца. Благо, "Арсенал" не допустил досадную ошибку, и сам забил три.

Лишь одно поражение в этой части сезона при семи победах у мюнхенской "Баварии", которая в итоге пришла второй с 21-ю баллом. Третьим же стал "Ливерпуль", заработавший 18 очков и покуражившийся в последнем туре против азербайджанского "Карабаха" 6:0.

При этом в топ-8 залетели два неожиданных героя. В частности, кошмарно выступающий в Английской Премьер-лиге (АПЛ) "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов обретал свое альтер эго, финишировав четвертым с 17-ю баллами. Для понимания, ниже оказались такие зубры, как "Барселона" и "Челси", занявшие с 16-ю очками пятую и шестую строчку соответственно.

Также напрямую в 1/8 финала нежданно проскочил лиссабонский "Спортинг", который набрал 16 очков, но чуть уступил испанцам и англичанам по дополнительным показателям. Как и "Манчестер Сити", замкнувший топ-8 с тем же результатом в копилке. Таким образом, в первой восьмерке – сразу пять команд АПЛ. Доминация как она есть.

Битва за евровесну

Фото: Getty Images/Jose Manuel Alvarez Rey

Безумные качели творились в зоне плей-офф, где распределялись места с 9-го по 24-е. С учетом того, что претендентов на 1/16 финала было гораздо больше, практически каждый гол в параллельных встречах кардинально менял расклады в турнирной таблице.

Самые бешеные события развернулись в битве за последние строчки в топ-24. Настолько, что лишились евровесны такие внушительные игроки, как итальянский "Наполи": действующий чемпион Италии сам упустил свое счастье, ведя 2:1 дома против "Челси", но в итоге не удержав преимущество и уступив 2:3. Команда Антонию Конте закончила Лигу чемпионов с 8-ю очками аж на 30 месте, что экспрессивный владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис точно не оценит.

При этом обиднее всего должно быть "Марселю": французы занимали 24-е место, даже несмотря на поражение в своем матче против "Брюгге" 0:3, и проходили дальше с 9-ю очками за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Все перевернули события в Лиссабоне, где "Бенфика" тоже заработала 9 баллов, выдав дома матч жизни против мадридского "Реала".

На 98-й минуте встречи счет был 3:2 в пользу португальцев, и чтобы выкинуть "Марсель" из зоны стыков, нужно было забивать еще. Главный тренер команды и по совместительству экс-рулевой "сливочных" Жозе Моуриньо погнал вратаря Анатолия Трубина в чужую штрафную на розыгрыш стандарта. Подача полетела точно в голову украинскому голкиперу, который кивком оформил невероятные 4:2 и подарил "орлам" спасительное 24-е место в турнирной таблице. Трубин – лишь пятый игрок своего амплуа, кому удавалось забивать в Лиге чемпионов. Абсолютно великая развязка, которая войдет в золотую коллекцию турнира.

Стоит и порадоваться за сенсационный выход в плей-офф норвежского "Буде-Глимт" с российским голкипером Никитой Хайкиным в составе. У скандинавов тоже 9 очков и 23-я строчка, опять же за счет лучшей разницы голов. При этом "Буде" залетел в топ-24, переиграв в двух последних турах "Манчестер Сити" дома (3:1) и мадридский "Атлетико" в гостях (2:1). Огромное достижение для всего норвежского футбола.

Также среди участников плей-офф выделяется "Карабах", который несмотря на разгромное поражение от "Ливерпуля", с 10-ю набранными в предыдущих встречах очками оказался в безопасной зоне на 22-м месте. Отметим и тот факт, что кроме Хайкина, битву за Кубок чемпионов продолжат еще два россиянина.

Кризисный "Монако" Александра Головина дополз-таки до игр навылет, присоседившись рядом с "Карабахом". А вот ПСЖ Матвея Сафонова по итогам последнего тура вылетел из топ-8, сыграв вничью дома с "Ньюкаслом" 1:1. К слову, российский голкипер вышел в стартовом составе впервые после травмы, и, кроме пропущенного гола (удар Джо Уиллока в упор без сопротивления защитников парировать было нереально), совершил три сейва.

Кроме парижан, из топ-клубов не попали в восьмерку лучших такие гранды, как мадридский "Реал", упустивший свой шанс из-за поражения от "Бенфики", а также "Интер", "Ювентус", "Атлетико" и дортмундская "Боруссия". Этим бравым парням придется искупать ошибки прошлого в битвах на стадии 1/16 финала.

Главные катастрофы турнира

Фото: Getty Images/Lars Baron

Заглянем чуть более подробно в ту часть таблицы, где очутились команды, завершившие борьбу за евровесну. Худшими из худших оказались дебютант турнира "Кайрат" и, сенсационно, испанский "Вильярреал", который на данный момент идет в чемпионате страны на четвертом месте! И у тех, и у других всего 1 заработанное очко.

Кроме этих клубов, ни одной победы за восемь игр не одержала пражская "Славия". Но у нее хотя бы есть в активе три ничьи, – с "Буде-Глимт" и "Атлетиком" из Бильбао, которые тоже оказались за бортом плей-офф, а также итальянской "Аталантой", занявшей в итоге 15-е место.

Также среди пролетевших мимо евровесны стоит отметить ПСВ, который до последнего сохранял шансы на стыковые матчи. Но итоговый проигрыш "Баварии" в последнем туре 1:2 и успехи конкурентов перечеркнули надежды банды из Нидерландов на проход дальше.

При этом героически за продолжение борьбы сражался до последнего кипрский "Пафос" – клуб-дебютант турнира, владельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Две победы над "Вильярреалом" и "Славией", ничьи с "Олимпиакосом", "Кайратом" и "Монако" – неплохой послужной список для новичка. Но 8 очков и 26-е место в итоге оказались максимумом коллектива, которым на дистанции успели поруководить два тренера. Один из них – Хуан Карлос Карседо, чья работа в "Пафосе" настолько впечатлила боссов московского "Спартака", что те выписали испанцу солидный чек для переезда в Россию.

Изучить итоговую таблицу более подробно можно на официальном сайте УЕФА. Впереди же попавших в плей-офф ждет жеребьевка, которая состоится 30 января. А далее – снова футбол: первые матчи 1/16 финала состоятся 17–18 февраля, ответные стыковые игры – 24–25-го. Те же, кто прошел напрямую в 1/8-ю, вступят в бой за трофей только в марте.

