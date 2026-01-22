Стали известны 15 клубов, гарантировавшие себе участие в плей-офф Лиги чемпионов

В ночь на 22 января завершился 7-й тур Общего этапа Лиги чемпионов. По его итогам, "Бавария" гарантировала себе прямой выход в 1/8 финала, а список вылетающих из турнира пополнили пражская "Славия" и франкфуртский "Айнтрахт". За происходящим на европейских футбольных полях следил спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP/Petr David Josek

В отличие от первого игрового дня 7-го тура Общего этапа Лиги чемпионов, во втором не было ярко выраженной вывески с приставкой "топ". Но даже в парах, где силы изначально казались неравными, завязалась серьезная грызня.

В частности, речь о битве пражской "Славии" со дна таблицы и "Барселоны" из ее верха. Тон задал гол форварда чешской команды Васила Кушея уже на 10-й минуте, после чего каталонцы отряхнулись и вкатили два усилиями Фермина Лопеса. Но в итоге перерыв начался при счете 2:2, так как нападающий гостей Роберт Левандовски случайно подрезал мяч в свои ворота.

Вряд ли команда Ханси Флика рассчитывала на такие мучения с аутсайдером. Благо, хватило запаса класса, чтобы забрать-таки три очка: сначала Дани Ольмо исполнил красоту в дальнюю девятку, а затем уже чужой створ поразил все тот же Левандовски – 4:2. Теперь "Барса" вплотную к топ-8 с 13-ю очками, в то время как у "Славии" их осталось три. Так как на границе топ-24 турнирной таблицы, попадание куда дает право на плей-офф, у соперников уже по восемь баллов, даже в случае победы в заключительном туре чешский клуб туда уже не заберется.

Вторым досрочно лишившимся шансов на продолжение борьбы за трофей стал франкфуртский "Айнтрахт", внезапно проигравший в Баку "Карабаху" 3:2. Причем в счете к 78-й минуте вели немцы! Но на 80-й колумбийский нападающий азербайджанцев Камило Дуран оформил дубль (первый мяч вколотил еще на 4-й), а уже в добавленное время прострел с фланга ударом под перекладину замкнул защитник Бахлул Мустафазаде. Теперь у "Карабаха" 10 очков и место выше таких крепких европейских бойцов, как "Наполи", "Байер" и "Марсель".

Кстати, о последних. "Марсель" тоже рубился во второй игровой день против пожаловавшего к ним в гости "Ливерпуля". Французы были неплохи, но англичане – лучше. Под конец первого тайма полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи воспользовался тем, что соперник не выставил игрока лежать за стенкой при розыгрыше штрафного. Благодаря этому венгр покатил низом и попал в ближний угол. После перерыва развить успех гостям помог рикошет от голкипера Херонимо Рульи точно в створ, плюс низом в дальний снаряд положил Коди Гакпо, – 3:0.

Теперь у "Ливерпуля" 15 очков и гарантия участия в плей-офф. У "Марселя" же их 9, и никаких гарантий. В целом, евровесну по итогам 7-го тура совершенно точно подарили себе 15 команд. Всего, напомню, в плей-офф попадет 24 коллектива: первые 8 – сразу в 1/8 финала, остальные – в 1/16-ю.

Также определились два клуба, которые совершенно точно начнут игры навылет с 1/8-й. В первый игровой день путевку туда завоевал "Арсенал", который набрал 21 очко из 21-го возможных. Во второй – "Бавария", заработавшая 18 после дежурной победы над бельгийским "Юнионом" 2:0. Дубль у английского форварда немецкой машины Харри Кейна.



Фото: AP/Matthias Schrader

Кроме того, в топ-8 залетели два английских клуба – "Ньюкасл" и "Челси". "Сороки" дома спокойно убрали с дороги ПСВ из Нидерландов со счетом 3:0. А вот "аристократы", проводившие первый матч в Лиге чемпионов под руководством нового главного тренера Лиама Росеньора, мучились против дебютанта турнира, кипрского "Пафоса". К слову, у которого тоже был новый рулевой: спустя шесть лет после увольнения из "Валенсии" к практике вернулся испанский специалист Альберт Селадес, сменивший на посту соотечественника Хуана Карлоса Карседо. Укатившего, как мы знаем, поднимать в таблице РПЛ московский "Спартак".

Лишь на 78-й минуте англичане еле-еле затолкали единственный гол в ворота киприотов за авторством Мойсеса Кайседо. Теперь у "Челси" 13 очков, как и у "Ньюкасла", и у "Барселоны", как мы сказали выше, и еще у пяти клубов. Плотность в таблице Общего этапа крайне высокая.

До 13 баллов в копилке свой личный счет довел и мадридский "Атлетико", сыгравший вничью на выезде против турецкого "Галатасарая" 1:1. Столько же и у итальянской "Аталанты", но бергамаски, наоборот, упустили свой шанс пополнить запас очков. К ним домой приехал "Атлетик" из Бильбао, который идет по турниру преимущественно в нижней части табеля о рангах, но неожиданно забравший выездную победу 3:2. После этого успеха клуб из Страны Басков набрал 8 очков и заскочил в топ-24.

Его шансы на плей-офф после 7-го тура куда выше, чем у "Бенфики" под руководством самого Жозе Моуриньо. "Особенный" привез "орлов" в Турин биться с "Ювентусом", но вышло все довольно однобоко. "Старая синьора" победила со счетом 2:0, да еще и форвард португальцев Вангелис Павлидис на 81-й минуте обидно поскользнулся при исполнении пенальти и зарядил куда-то в сторону правого углового флага.

"Юве" в итоге набрал 12 очков и гарантировал себе плей-офф, а вот "Бенфике" с 6-ю пробраться туда будет очень сложно. Для этого Моуриньо в заключительном туре нужно будет не только победить своего бывшего работодателя – мадридский "Реал", но и ждать осечек соперников.

На Общем этапе осталось посмотреть заключительный 8-й тур 28 января, и в нем все 18 пар сыграют одновременно. Интриги будет через край: иначе и быть не может, когда на девять оставшихся мест в плей-офф претендуют целых 17 клубов. Изучить турнирную таблицу и все расклады более подробно можно на сайте УЕФА.

