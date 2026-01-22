Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 07:30

Спорт
Главная / Истории /

Стали известны 15 клубов, гарантировавшие себе участие в плей-офф Лиги чемпионов

Минус два претендента и "Бавария" в 1/8 финала: главные итоги 7 тура Лиги чемпионов

В ночь на 22 января завершился 7-й тур Общего этапа Лиги чемпионов. По его итогам, "Бавария" гарантировала себе прямой выход в 1/8 финала, а список вылетающих из турнира пополнили пражская "Славия" и франкфуртский "Айнтрахт". За происходящим на европейских футбольных полях следил спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: AP/Petr David Josek

В отличие от первого игрового дня 7-го тура Общего этапа Лиги чемпионов, во втором не было ярко выраженной вывески с приставкой "топ". Но даже в парах, где силы изначально казались неравными, завязалась серьезная грызня.

В частности, речь о битве пражской "Славии" со дна таблицы и "Барселоны" из ее верха. Тон задал гол форварда чешской команды Васила Кушея уже на 10-й минуте, после чего каталонцы отряхнулись и вкатили два усилиями Фермина Лопеса. Но в итоге перерыв начался при счете 2:2, так как нападающий гостей Роберт Левандовски случайно подрезал мяч в свои ворота.

Вряд ли команда Ханси Флика рассчитывала на такие мучения с аутсайдером. Благо, хватило запаса класса, чтобы забрать-таки три очка: сначала Дани Ольмо исполнил красоту в дальнюю девятку, а затем уже чужой створ поразил все тот же Левандовски – 4:2. Теперь "Барса" вплотную к топ-8 с 13-ю очками, в то время как у "Славии" их осталось три. Так как на границе топ-24 турнирной таблицы, попадание куда дает право на плей-офф, у соперников уже по восемь баллов, даже в случае победы в заключительном туре чешский клуб туда уже не заберется.

Вторым досрочно лишившимся шансов на продолжение борьбы за трофей стал франкфуртский "Айнтрахт", внезапно проигравший в Баку "Карабаху" 3:2. Причем в счете к 78-й минуте вели немцы! Но на 80-й колумбийский нападающий азербайджанцев Камило Дуран оформил дубль (первый мяч вколотил еще на 4-й), а уже в добавленное время прострел с фланга ударом под перекладину замкнул защитник Бахлул Мустафазаде. Теперь у "Карабаха" 10 очков и место выше таких крепких европейских бойцов, как "Наполи", "Байер" и "Марсель".

Кстати, о последних. "Марсель" тоже рубился во второй игровой день против пожаловавшего к ним в гости "Ливерпуля". Французы были неплохи, но англичане – лучше. Под конец первого тайма полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи воспользовался тем, что соперник не выставил игрока лежать за стенкой при розыгрыше штрафного. Благодаря этому венгр покатил низом и попал в ближний угол. После перерыва развить успех гостям помог рикошет от голкипера Херонимо Рульи точно в створ, плюс низом в дальний снаряд положил Коди Гакпо, – 3:0.

Теперь у "Ливерпуля" 15 очков и гарантия участия в плей-офф. У "Марселя" же их 9, и никаких гарантий. В целом, евровесну по итогам 7-го тура совершенно точно подарили себе 15 команд. Всего, напомню, в плей-офф попадет 24 коллектива: первые 8 – сразу в 1/8 финала, остальные – в 1/16-ю.

Также определились два клуба, которые совершенно точно начнут игры навылет с 1/8-й. В первый игровой день путевку туда завоевал "Арсенал", который набрал 21 очко из 21-го возможных. Во второй – "Бавария", заработавшая 18 после дежурной победы над бельгийским "Юнионом" 2:0. Дубль у английского форварда немецкой машины Харри Кейна.

Фото: AP/Matthias Schrader

Кроме того, в топ-8 залетели два английских клуба – "Ньюкасл" и "Челси". "Сороки" дома спокойно убрали с дороги ПСВ из Нидерландов со счетом 3:0. А вот "аристократы", проводившие первый матч в Лиге чемпионов под руководством нового главного тренера Лиама Росеньора, мучились против дебютанта турнира, кипрского "Пафоса". К слову, у которого тоже был новый рулевой: спустя шесть лет после увольнения из "Валенсии" к практике вернулся испанский специалист Альберт Селадес, сменивший на посту соотечественника Хуана Карлоса Карседо. Укатившего, как мы знаем, поднимать в таблице РПЛ московский "Спартак".

Лишь на 78-й минуте англичане еле-еле затолкали единственный гол в ворота киприотов за авторством Мойсеса Кайседо. Теперь у "Челси" 13 очков, как и у "Ньюкасла", и у "Барселоны", как мы сказали выше, и еще у пяти клубов. Плотность в таблице Общего этапа крайне высокая.

До 13 баллов в копилке свой личный счет довел и мадридский "Атлетико", сыгравший вничью на выезде против турецкого "Галатасарая" 1:1. Столько же и у итальянской "Аталанты", но бергамаски, наоборот, упустили свой шанс пополнить запас очков. К ним домой приехал "Атлетик" из Бильбао, который идет по турниру преимущественно в нижней части табеля о рангах, но неожиданно забравший выездную победу 3:2. После этого успеха клуб из Страны Басков набрал 8 очков и заскочил в топ-24.

Его шансы на плей-офф после 7-го тура куда выше, чем у "Бенфики" под руководством самого Жозе Моуриньо. "Особенный" привез "орлов" в Турин биться с "Ювентусом", но вышло все довольно однобоко. "Старая синьора" победила со счетом 2:0, да еще и форвард португальцев Вангелис Павлидис на 81-й минуте обидно поскользнулся при исполнении пенальти и зарядил куда-то в сторону правого углового флага.

"Юве" в итоге набрал 12 очков и гарантировал себе плей-офф, а вот "Бенфике" с 6-ю пробраться туда будет очень сложно. Для этого Моуриньо в заключительном туре нужно будет не только победить своего бывшего работодателя – мадридский "Реал", но и ждать осечек соперников.

На Общем этапе осталось посмотреть заключительный 8-й тур 28 января, и в нем все 18 пар сыграют одновременно. Интриги будет через край: иначе и быть не может, когда на девять оставшихся мест в плей-офф претендуют целых 17 клубов. Изучить турнирную таблицу и все расклады более подробно можно на сайте УЕФА.

Читайте также


Камзин Никита

спортистории

Главное

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика