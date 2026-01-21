Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 07:32

Спорт
Главная / Истории /

Карпин пошутил про игру Головина в матче "Монако" против "Реала" в Лиге чемпионов

Карпин увидел кошмар Головина: главные события первых матчей 7 тура Лиги чемпионов

В ночь на 21 января завершились первые матчи 7-го тура Общего этапа Лиги чемпионов. "Реал" на глазах главного тренера сборной России Валерия Карпина уничтожил дома "Монако" с Александром Головиным в составе, а "Арсенал" вновь победил, одолев "Интер". О разгромах и сенсациях расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: AP/Luca Bruno

До развязки Общего этапа Лиги чемпионов осталось совсем чуть-чуть. 7-й тур для многих – последний шанс зацепиться за топ-24, что даст право выйти в плей-офф.

Первым его упустил казахстанский "Кайрат", который открывал игровой день домашней встречей с "Брюгге". Бельгийцы уничтожили дебютанта основного этапа турнира – 4:1, причем сами пропустили уже в добавленное ко второму тайму время. За семь туров наши соседи заработали всего одно очко и лишились даже теоретических шансов на плей-офф, а вот "Брюгге", набрав семь баллов, наоборот, подарил себе неплохой шанс на евровесну.

Взбодрил борьбу на стыке вылета из турнира и плей-офф норвежский "Буде-Глимт", сотворивший одну из главных сенсаций всего нынешнего розыгрыша. В морозный регион, очарованный северным сиянием, приехал монструозный "Манчестер Сити", и внезапно скукожился перед менее именитым соперником. Планку задал форвард хозяев Каспер Хег, забивший дважды уже на 22-й и 24-й минутах, воспользовавшись безобразной игрой англичан в обороне. Во втором тайме на 58-й минуте гол-шедевр в дальнюю девятку после сольного прохода вонзил форвард "Буде" Йенс-Петтер Хеуге, заставив наставника "горожан" Пепа Гвардиолу хвататься за голову.

На 60-й чуть поправил счет полузащитник "Сити" Райан Шерки, но уже на 62-й красную карточку получил Родри. Вдесятером забить еще раз российскому голкиперу норвежцев Никите Хайкину "Манчестер" не сумел – 3:1. Даже норвежский форвард гостей Эрлинг Холанд, который в последних играх почти перестал забивать, в родных стенах так и не проснулся. Теперь у "Буде" 6 очков и надежды на плей-офф, а у англичан – 13, чего по итогам второго игрового дня может не хватить для сохранения себя в топ-8. Напомню, что первая восьмерка общей таблицы выйдет сразу в 1/8 финала, а команды с 9-й по 24-ю разыграют путевки туда через 1/16-ю.

Внезапно в 7-м туре проиграл и еще один топ-клуб – ПСЖ. Действующий победитель Лиги чемпионов почти две трети гостевого матча против лиссабонского "Спортинга" вжимал португальцев в свою штрафную (еще и арбитры не засчитали три гола в исполнении французов), однако умудрился пропустить первым на 74-й минуте от поймавшего удобный рикошет Луиса Суареса (не путать колумбийца с экс-легендой "Барселоны").

Почти спас парижан роскошный закрученный выстрел в дальнюю девять от Хвичи Кварацхелия, но на исходе матча слегка начудил голкипер Люка Шевалье. Конкурент Матвея Сафонова удобно отбил мяч после дальнего удара прямо на голову все тому же Суаресу, а тот кивком в уголок сделал 2:1 и подарил "Спортингу" неожиданную победу. Теперь у лиссабонцев столько же очков, сколько и у ПСЖ – 13.

Фото: AP/Armando Franca

А вот 14 баллов заработал английский "Тоттенхэм", припечатав еще до перерыва на своем поле дортмундскую "Боруссию" – 2:0. При этом команда Томаса Франка, которая чудовищно выглядит в национальном чемпионате, одержала первую победу за последние шесть встреч во всех турнирах.

С тем же счетом "Олимпиакос" дома разделался с "Байером". За счет виктории греки набрали 8 очков и даровали себе шанс на плей-офф. В жесткой борьбе за топ-24 и датский "Копенгаген", который вдесятером после удаления умудрился вытащить ничью на родной арене против действующего чемпиона Италии "Наполи" – 1:1. Во многом решающим моментом стал пенальти в ворота команды Антонио Конте, который пусть и с добивания реализовал в свое время сбежавший из московского "Спартака" форвард Джордан Ларссон.

Центральной вывеской первого дня – да и всего 7-го тура – стало противостояние "Интера" и "Арсенала". Команды в прайме в своих чемпионатах, но есть нюанс: итальянцы зачастую неважно выглядят в топ-матчах. Превзойти "канониров" подопечным Кристиана Киву тоже не удалось: дубль отсутствовавшего долгие месяцы из-за травмы бразильца Габриэла Жезуса плюс лихой точный выстрел шведа Виктора Дьекереша заложили фундамент уверенной победы коллектива Микеля Артеты. "Интер" же забил всего лишь раз усилиями Петара Сучича – 3:1 в пользу англичан.

"Арсенал" одержал семь побед в семи играх и неоспоримо лидирует в общей таблице с 21-м очком. А вот у "Интера" их – 12, и третье поражение в ЛЧ подряд.

Самым же ярким по счету противостоянием стала разборка в Мадриде между "Реалом" и "Монако". То ли "сливочные" понемногу оживают после резонансного увольнения Хаби Алонсо с поста главного тренера, то ли монегаски под руководством Себастьяна Поконьоли настолько чудовищны (семь поражений в восьми последних матчах чемпионата Франции), но гостей с Александром Головиным в составе жесточайше били весь матч.

Экс-игрок "Монако" Килиан Мбаппе оформил дубль, по голу у Франка Мастантуоно, Винисиуса и Джуда Беллингема, плюс в свои ворота забил защитник монегасков Тило Керер... Лишь раз оборона "Реала" сыграла безалаберно, подарив мяч перед штрафной Йордану Тезе, который пробил мимо голкипера хозяев Тибо Куртуа – 6:1!

Фото: AP/Jose Breton

С трибуны за "избиением" французов наблюдал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, который приехал в Мадрид для общения с Головиным. Специалист написал в своем телеграм-канале, что дал Александру пару подсказок перед игрой, но в перерыве, когда на табло еще горели 2:0, Карпин записал кружок: "По-моему, я посоветовал Сане какую-то хрень".

Яркая победа под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа принесла "Реалу" 15 очков и неплохие шансы на прямой выход в 1/8 финала. "Монако" с 9-ю в такой форме рискует остаться за бортом разборок на стадии плей-офф.

Последний матч в нашем обзоре – противостояние из подвала таблицы между "Вильярреалом" и "Аяксом". Амстердамцы долгое время были худшей командой Общего этапа с нулем очков, однако в 6-м и 7-м турах сумели одержать две победы и возродить надежды на плей-офф. Испанцы дома проиграли 1:2 и с одним очком делят 35–36-е места с "Кайратом". А ведь "желтая субмарина", как "Вильярреал" называют в футбольном мире, идет третьим в своем чемпионате. Чудеса.

Матчи второго игрового дня 7-го тура ждем уже вечером 21 января, а подробнее с положением команд в турнирной таблице можно ознакомиться на сайте УЕФА.

Читайте также


Камзин Никита

спортистории

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика