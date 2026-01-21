Карпин пошутил про игру Головина в матче "Монако" против "Реала" в Лиге чемпионов

В ночь на 21 января завершились первые матчи 7-го тура Общего этапа Лиги чемпионов. "Реал" на глазах главного тренера сборной России Валерия Карпина уничтожил дома "Монако" с Александром Головиным в составе, а "Арсенал" вновь победил, одолев "Интер". О разгромах и сенсациях расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP/Luca Bruno

До развязки Общего этапа Лиги чемпионов осталось совсем чуть-чуть. 7-й тур для многих – последний шанс зацепиться за топ-24, что даст право выйти в плей-офф.

Первым его упустил казахстанский "Кайрат", который открывал игровой день домашней встречей с "Брюгге". Бельгийцы уничтожили дебютанта основного этапа турнира – 4:1, причем сами пропустили уже в добавленное ко второму тайму время. За семь туров наши соседи заработали всего одно очко и лишились даже теоретических шансов на плей-офф, а вот "Брюгге", набрав семь баллов, наоборот, подарил себе неплохой шанс на евровесну.

Взбодрил борьбу на стыке вылета из турнира и плей-офф норвежский "Буде-Глимт", сотворивший одну из главных сенсаций всего нынешнего розыгрыша. В морозный регион, очарованный северным сиянием, приехал монструозный "Манчестер Сити", и внезапно скукожился перед менее именитым соперником. Планку задал форвард хозяев Каспер Хег, забивший дважды уже на 22-й и 24-й минутах, воспользовавшись безобразной игрой англичан в обороне. Во втором тайме на 58-й минуте гол-шедевр в дальнюю девятку после сольного прохода вонзил форвард "Буде" Йенс-Петтер Хеуге, заставив наставника "горожан" Пепа Гвардиолу хвататься за голову.

На 60-й чуть поправил счет полузащитник "Сити" Райан Шерки, но уже на 62-й красную карточку получил Родри. Вдесятером забить еще раз российскому голкиперу норвежцев Никите Хайкину "Манчестер" не сумел – 3:1. Даже норвежский форвард гостей Эрлинг Холанд, который в последних играх почти перестал забивать, в родных стенах так и не проснулся. Теперь у "Буде" 6 очков и надежды на плей-офф, а у англичан – 13, чего по итогам второго игрового дня может не хватить для сохранения себя в топ-8. Напомню, что первая восьмерка общей таблицы выйдет сразу в 1/8 финала, а команды с 9-й по 24-ю разыграют путевки туда через 1/16-ю.

Внезапно в 7-м туре проиграл и еще один топ-клуб – ПСЖ. Действующий победитель Лиги чемпионов почти две трети гостевого матча против лиссабонского "Спортинга" вжимал португальцев в свою штрафную (еще и арбитры не засчитали три гола в исполнении французов), однако умудрился пропустить первым на 74-й минуте от поймавшего удобный рикошет Луиса Суареса (не путать колумбийца с экс-легендой "Барселоны").

Почти спас парижан роскошный закрученный выстрел в дальнюю девять от Хвичи Кварацхелия, но на исходе матча слегка начудил голкипер Люка Шевалье. Конкурент Матвея Сафонова удобно отбил мяч после дальнего удара прямо на голову все тому же Суаресу, а тот кивком в уголок сделал 2:1 и подарил "Спортингу" неожиданную победу. Теперь у лиссабонцев столько же очков, сколько и у ПСЖ – 13.



Фото: AP/Armando Franca

А вот 14 баллов заработал английский "Тоттенхэм", припечатав еще до перерыва на своем поле дортмундскую "Боруссию" – 2:0. При этом команда Томаса Франка, которая чудовищно выглядит в национальном чемпионате, одержала первую победу за последние шесть встреч во всех турнирах.

С тем же счетом "Олимпиакос" дома разделался с "Байером". За счет виктории греки набрали 8 очков и даровали себе шанс на плей-офф. В жесткой борьбе за топ-24 и датский "Копенгаген", который вдесятером после удаления умудрился вытащить ничью на родной арене против действующего чемпиона Италии "Наполи" – 1:1. Во многом решающим моментом стал пенальти в ворота команды Антонио Конте, который пусть и с добивания реализовал в свое время сбежавший из московского "Спартака" форвард Джордан Ларссон.

Центральной вывеской первого дня – да и всего 7-го тура – стало противостояние "Интера" и "Арсенала". Команды в прайме в своих чемпионатах, но есть нюанс: итальянцы зачастую неважно выглядят в топ-матчах. Превзойти "канониров" подопечным Кристиана Киву тоже не удалось: дубль отсутствовавшего долгие месяцы из-за травмы бразильца Габриэла Жезуса плюс лихой точный выстрел шведа Виктора Дьекереша заложили фундамент уверенной победы коллектива Микеля Артеты. "Интер" же забил всего лишь раз усилиями Петара Сучича – 3:1 в пользу англичан.

"Арсенал" одержал семь побед в семи играх и неоспоримо лидирует в общей таблице с 21-м очком. А вот у "Интера" их – 12, и третье поражение в ЛЧ подряд.

Самым же ярким по счету противостоянием стала разборка в Мадриде между "Реалом" и "Монако". То ли "сливочные" понемногу оживают после резонансного увольнения Хаби Алонсо с поста главного тренера, то ли монегаски под руководством Себастьяна Поконьоли настолько чудовищны (семь поражений в восьми последних матчах чемпионата Франции), но гостей с Александром Головиным в составе жесточайше били весь матч.

Экс-игрок "Монако" Килиан Мбаппе оформил дубль, по голу у Франка Мастантуоно, Винисиуса и Джуда Беллингема, плюс в свои ворота забил защитник монегасков Тило Керер... Лишь раз оборона "Реала" сыграла безалаберно, подарив мяч перед штрафной Йордану Тезе, который пробил мимо голкипера хозяев Тибо Куртуа – 6:1!



Фото: AP/Jose Breton

С трибуны за "избиением" французов наблюдал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, который приехал в Мадрид для общения с Головиным. Специалист написал в своем телеграм-канале, что дал Александру пару подсказок перед игрой, но в перерыве, когда на табло еще горели 2:0, Карпин записал кружок: "По-моему, я посоветовал Сане какую-то хрень".

Яркая победа под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа принесла "Реалу" 15 очков и неплохие шансы на прямой выход в 1/8 финала. "Монако" с 9-ю в такой форме рискует остаться за бортом разборок на стадии плей-офф.

Последний матч в нашем обзоре – противостояние из подвала таблицы между "Вильярреалом" и "Аяксом". Амстердамцы долгое время были худшей командой Общего этапа с нулем очков, однако в 6-м и 7-м турах сумели одержать две победы и возродить надежды на плей-офф. Испанцы дома проиграли 1:2 и с одним очком делят 35–36-е места с "Кайратом". А ведь "желтая субмарина", как "Вильярреал" называют в футбольном мире, идет третьим в своем чемпионате. Чудеса.

Матчи второго игрового дня 7-го тура ждем уже вечером 21 января, а подробнее с положением команд в турнирной таблице можно ознакомиться на сайте УЕФА.

