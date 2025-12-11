Сафонов сыграл второй матч подряд на ноль за ПСЖ

В ночь на 11 декабря завершился второй игровой день 6 тура Общего этапа Лиги чемпионов. "Реал" в главном матче уступил дома "Манчестер Сити" и поставил на грань отставки своего главного тренера Хаби Алонсо, а голкипер ПСЖ Матвей Сафонов впервые в сезоне сыграл в турнире и оформил "сухарь". Обо всем по порядку расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP/Manu Fernandez

Второй игровой день 6 тура Общего этапа Лиги чемпионов украсило противостояние мадридского "Реала" и английского "Манчестер Сити". При этом если у наставника "горожан" Пепа Гвардиолы дела идут в целом неплохо, то вот его визави Хаби Алонсо в последнее время находится под шквалом критики. По слухам, часть звезд "сливочных" не жалует специалиста и хочет его отставки, плюс в Ла Лиге клуб идет вторым и отстает от своего злейшего врага "Барселоны" на 4 очка. Некоторые СМИ даже написали, что от исхода битвы с "Сити" зависит будущее Алонсо в клубе.

И дебют встречи "Реал" провел так, будто за тренера бились абсолютно все. Кульминацией давления стал гол Родриго в дальний угол на 28-й минуте. Но команда, пусть и измученная кадровыми потерями, как-то уж слишком быстро сдулась, чем такой опасный соперник, как "Сити", не мог не воспользоваться. Для начала на 35-й минуте Нико О'Райли подкараулил отскок в штрафной после корявого сейва Тибо Куртуа и добил мяч в сетку, а на 43-й норвежский мегабомбардир Эрлинг Холанд оформил с пенальти 55-й гол в 54-х матчах Лиги чемпионов.

После перерыва тоже было довольно весело, но уже без голов. Алонсо – все?

Тяжело было и бывшему клубу испанского тренера "Байеру", с которым Хаби становился чемпионом Германии. Но нынче "аспириновые" переживают не столь яркие времена, в том числе и в Лиге чемпионов. Чуть получше стало после двух побед подряд в предыдущих турах, но в ночь на 11 декабря их остановил английский "Ньюкасл". Вели в счете по ходу пьесы и те, и другие, но в конечном итоге в позиции догоняющих оказались немцы. Но на 88-й минуте при счете 1:2 Алекс Гримальдо нашел момент для мощного подключения, которое завершил точным выстрелом в ближний угол – 2:2.

Тот же счет был зафиксирован в противостоянии дортмундской "Боруссии" и норвежского "Буде-Глимта", что стало одной из главных сенсаций игрового дня. Российский вратарь гостей Никита Хайкин дважды не справился с ударами Юлиана Брандта, но при этом весь матч тащил как мог, дав команде шанс отыграться. И она им воспользовалась, сумев уйти от поражения на 75-й минуте усилиями Йенса-Петтера Хеуге.



Фото: AP/Ebrahim Noroozi

При этом если Хайкин давно является первым номером команды, то другой российский голкипер – Матвей Сафонов из ПСЖ – продолжает борьбу за место в составе с французом Люкой Шевалье. Причем последний так бесит фанатов парижан своей не самой впечатляющей игрой, что те требуют усадить его на скамейку и дать шанс воспитаннику "Краснодара". Шевалье получил травму, и уже второй матч подряд Сафонов начинал в первых 11-ти. И обе игры он "засушил".

Первая была в чемпионате Франции дома против "Ренна" (5:0), вторая – в ЛЧ на выезде с "Атлетиком" из Бильбао (0:0) на горячем стадионе "Сан-Мамес". Сафонов сделал несколько эффектных сейвов и очень уверенно смотрелся в раме, но и его визави Унай Симон сделал все, чтобы звездная атака действующего победителя турнира ушла ни с чем. Но кроме дебюта Сафонова в этом розыгрыше ЛЧ, случилась и еще одна премьера: в перерыве на поле вышел украинский защитник ПСЖ Илья Забарный, и таким образом, он провел первый матч в одном составе с россиянином. Было много слухов о непростых взаимоотношениях футболистов на фоне политической ситуации, а жена Забарного так и вовсе открыто пишет в сосцетях русофобские посты. Но на поле все было в рабочем режиме, без эксцессов: возможно, внутри команды оба просто решили делать свое дело, не обращая внимание на внешние события.

Еще немножко России – в кипрском "Пафосе", совладельцем которого является бизнесмен Сергей Ломакин. Дебютант Лиги чемпионов поехал в гости к "Ювентусу", и неожиданно доставил "старой синьоре" очень серьезные проблемы, создав и запоров кучу моментов в первом тайме. Во втором класс итальянцев все же сказался: Уэстон Маккенни и Джонатан Дэвид вкатили два безответных мяча.

Те же 2:0 застыли на табло и в Португалии, где "Бенфика" Жозе Моуриньо принимала "Наполи" Антонио Конте. "Орлы" начали сезон в ЛЧ с четырех поражений, но в последних двух расправили крылья и одержали в них победы. Болезненный удар для действующего чемпиона Италии и хороший подарок Моуриньо, который проводил свой 150 матч в турнире.



Фото: AP/Armando Franca

Самые результативные матчи дня случились в Испании и Азербайджане. "Вильярреал" до последнего бился с "Копенгагеном", но все равно проиграл 2:3, а вот "Карабах" дома внезапно уступил главному аутсайдеру турнира первых пяти туров амстердамскому "Аяксу" 2:4. У нидерландцев было ноль очков и разница мячей 1–16, а по ходу встречи в Баку они проигрывали 0:1 и 1:2. Но начиная с 79-й минуты их прорвало, после чего в ворота хозяев залетело три мяча. Теперь "Аякс" по итогам шестого тура – официально не самый худший клуб ЛЧ.

Последним в нашем обзоре станет матч лидера таблицы "Арсенала" в гостях против "Брюгге". Бельгийцы умеют кусаться, о чем лучше всего поведает "Барселона" (3:3), но команда Микела Артеты сейчас – машина вообще без слабых мест. Англичане победили 3:0, и особенно выделяются два сумасшедших по красоте дальних выстрела Нони Мадуэке (а у него в итоге еще и дубль) и Габриэла Мартинелли.

Таким образом, "Арсенал" после 6-го тура Общего этапа остался единственной командой, которая одержала победы во всех шести играх (18 очков). Да еще и с космической разницей забитых и пропущенных мячей 17–1. "Баварию", которая выиграла свой матч против "Спортинга" накануне 3:1, сохранила вторую строчку с 15 очками, при этом в топ-5 ворвались ПСЖ и "Манчестер Сити" (по 13 баллов).

За пределами восьмерки лучших, которая дает право на прямой выход в 1/8 финала, пока находятся такие топы, как "Ливерпуль" (9 место, 12 очков), "Челси" (13 место, 10 очков) и "Барселона" (15 место, 10 очков, уступает лондонцам по доппоказателям). Чуть лучше стали дела у "Ювентуса", который заскочил в топ-20, а вот "Наполи" оказался на 23-й строчке у самой критической черты. Напомню, что места с 9 по 24-е по итогам Общего этапа попадут в 1/16 финала ЛЧ, а с 25-го по 36-е – вылетят из еврокубков.

Отметим и смену героев самого дна таблицы: долгое время "чемпионом" с нулем очков там был "Аякс", но теперь 36-ми и 35-ми с одним баллом идут "Кайрат" и "Вильярреал". Последние – вообще команда-парадокс: странно смотрятся в ЛЧ, однако в Ла Лиге идут на третьем месте. Полная таблица со всеми раскладами есть на сайте УЕФА.

Предпоследний, 7 тур Общего этапа будет сыгран только 20–21 января. Среди прочего изобилия нас ждет битва миланского "Интера" и "Арсенала", а российский полузащитник "Монако" Александр Головин, если позволит здоровье, поедет в гости к мадридскому "Реалу".

