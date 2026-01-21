В Госдуме выступили против бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года

Европейские страны всерьез обсуждают бойкот чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике, утверждают СМИ. Причина – агрессивная внешняя политика главы Белого дома Дональда Трампа. Насколько вероятен радикальный сценарий, разбирался спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Клин клином вышибают"

Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике должен пройти с 11 июня по 19 июля 2026 года. Конкретно в Штатах игры запланированы в 11 городах, в том числе практически все решающие битвы плей-офф.

На турнир должны приехать сразу 48 сборных, что станет рекордом по количеству участников, однако, по данным СМИ, в дело может вмешаться внешняя политика Белого дома. Первые громкие призывы бойкотировать мундиаль появились в Сети еще в начале января 2026 года, после того как американцы провели операцию в Венесуэле с похищением президента страны Николаса Мадуро.

Одну из критических публикаций в соцсетях поддержал экс-вратарь сборной Чехии по хоккею и клубов НХЛ Доминик Гашек.





Доминик Гашек экс-вратарь сборной Чехии по хоккею и клубов НХЛ То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные соревнования. Это способствует легализации ее преступлений.

На фоне Венесуэлы разгорается и история с возможным вхождением Гренландии в состав Соединенных Штатов. По словам Дональда Трампа, остров, который в настоящее время принадлежит Дании, нужен Вашингтону для создания системы противоракетной обороны "Золотой купол" и снижения активности в регионе российских и китайских военных.

Власти Гренландии выступили против аннексии, чиновникам в Дании идеи Белого дома тоже не понравились. Страны Евросоюза даже направили на защиту острова свои войска, пусть и в мизерном количестве, правда, довольно быстро начали отзывать военных назад. В ответ на это Трамп ввел против ряда государств ЕС пошлины в размере 10%, которые затем могут вырасти до 25%.

Ситуация вокруг Гренландии, по данным СМИ, заставила европейских чиновников задуматься о бойкоте будущего чемпионата мира по футболу. В частности, о рассмотрении подобного сценария рассказал журналист издания The Economist Шашанк Йоши.





Шашанк Йоши журналист издания The Economist В Брюсселе, как говорят мои коллеги, настроение суровое, если не сказать мятежное. Например, обсуждается бойкот чемпионата мира этим летом – шаг, который перекликается с бойкотом США летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

Открыто высказался против поездки на чемпионат президент футбольного клуба "Санкт-Паули", член исполнительного совета Бундеслиги и Немецкого футбольного союза Оке Геттлих.

"Вопрос о том, следует ли европейцам участвовать в соревнованиях в стране, которая косвенно, а возможно, вскоре и напрямую атакует Европу, действительно оправдан", – заявил он местным СМИ.

Причем немецкие фанаты подобные настроения разделяют: согласно результатам опроса социологического института INSA по заказу газеты Bild, 47% респондентов высказались против поездки сборной Германии на турнир. Однако спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС бундестага Юрген Хардт, приближенный к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, пока высказался более осторожно.

"Отказ от турнира может рассматриваться разве только в качестве крайней меры, чтобы образумить президента США Дональда Трампа в вопросе по Гренландии. Турнир имеет для него очень высокое значение", – заявил политик.



Фото: legion-media.com/Brazil Photo Press

Радикальные настроения нарастают и в Нидерландах: петиция к властям страны с призывом отказаться от участия в ЧМ набрала уже более 80 тысяч подписей. Также СМИ рассказали, что за одну ночь болельщики по всему миру сдали 17 тысяч билетов на турнир в знак протеста.

В Великобритании член парламента от Консервативной партии Саймон Хоар также призвал Англию и Шотландию, которые отобрались на турнир, не ехать туда из-за введенных против стран Европы пошлин.





Саймон Хоар член парламента Великобритании от Консервативной партии Должны ли футбольные команды играть на американских стадионах во время чемпионата мира по футболу? Это те вещи, (отказ от которых) может поставить президента в неловкое положение у него на родине. Клин клином вышибают.

Разговоры о бойкоте также поддержал влиятельный британский журналист и друг Криштиану Роналду Пирс Морган.

"Возможно, Англии, Франции, Испании, Германии, Португалии, Нидерландам, Норвегии и Италии следует приостановить участие в чемпионате мира по футболу, пока продолжаются переговоры с президентом Трампом о введении различных тарифов? Отказ 8 из 10 фаворитов чемпионата может заставить многих задуматься", – написал Морган в соцсетях.

Правда, из перечисленных журналистом стран, осторожно по поводу ситуации высказалась не только Германия. Министр спорта Франции Марина Феррари также заявила журналистам, что на данный момент речи о столь резких изменениях курса не идет.

"На том этапе, о котором мы сейчас говорим, со стороны нашего министерства нет желания бойкотировать это крупное соревнование. Конечно, я не предрешаю все, что может произойти. Я хочу, чтобы мы отделили спорт и соревнования от политики, но также слышала голоса, звучавшие со стороны определенных политических блоков, по поводу бойкота. Чемпионат мира по футболу – чрезвычайно важный момент для всех любителей спорта", – заявила Феррари.

"Плохим инструментом" назвал бойкот и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

"Я не одобряю это как общую меру. Сейчас у нас есть некоторые разногласия с США, но это не те разногласия, которые должны заставить нас бойкотировать чемпионат мира по футболу. По крайней мере, тот чемпионат мира по футболу, в котором мы сами будем участвовать", – заявил политик.

Чувство "глубокого стыда"

Фото: AP Photo/Marco Ugarte

Что думают обо всем этом в ФИФА, пока неизвестно: никаких официальных комментариев по поводу опасных разговоров вокруг турнира не давали. При этом издание The Guardian утверждает, что в офисе организации ряд чиновников испытывают чувство "глубокого стыда" за вручение Трампу специально учрежденной "Премии мира" во время жеребьевки мундиаля в начале декабря 2025 года.

Но президент США, судя по всему, "тормозить" свои амбициозные планы не собирается, еще и ставя в неудобное положение партнеров по проведению чемпионата мира. В частности, власти Штатов опубликовали в соцсетях картинки, на которых под флагом страны находятся не только Гренландия и Венесуэла, но и Канада. По сведениям телеканала NBC, Трамп якобы все больше жалуется на уязвимость соседа перед соперниками Вашингтона в Арктике. СМИ же утверждают, что Оттава "готовится к ведению партизанской войны" в случае вторжения американцев.

С Мексикой у Трампа тоже все шатко. К примеру, в середине ноября 2025-го президент США допустил военные действия по отношению к партнерам по проведению чемпионата мира для остановки наркотрафика. Уже в начале января 2026-го американский лидер прямо заявил Fox News, что власть в Мексике в руках преступников, а не президента Клаудии Шейнбаум.

"Она хорошая женщина, но она не управляет страной. Мексикой на самом деле управляют картели. Так что нам придется что-то с ними сделать", – сказал Трамп.

Приведет ли все это к реальному бойкоту, а может, и вовсе отмене турнира? Звучит крайне сомнительно. Еще после похищения Николаса Мадуро депутат Госдумы Светлана Журова отметила в беседе с "Матч ТВ", что США точно не лишат права проведения ЧМ, объяснив это большим количеством американских спонсоров у будущего турнира.

При этом уже на фоне статьи The Economist об обсуждении бойкота сборными из Европы парламентарий не поддержала такие разговоры, даже несмотря на отстранение российских футболистов от международных соревнований по причине проведения СВО.

"Не верю, что они откажутся от участия на чемпионате мира. Вы верите, что страны не приедут? Не смешите. <...> Нужно один раз твердо сказать – никаких бойкотов. А то на нас они оторвались и теперь не понимают, почему не могут делать этого с другими странами", – сказала она.

Чьи прогнозы в итоге сбудутся, узнаем уже в ближайшие полгода.

