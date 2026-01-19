Форма поиска по сайту

19 января, 22:45

Происшествия

Подмосковные экстремалы катают детей на тюбингах, привязанных к автомобилям

В Подмосковье набирает популярность опасное развлечение – водители привязывают к бамперам своих машин тюбинги и снегокаты, катая на них детей и взрослых.

Полиция уже задерживала нарушителей, которым грозят штрафы, а в случае причинения вреда здоровью – и уголовная ответственность. Тем не менее, некоторые участники таких развлечений оправдывают их полным доверием к водителю.

В Москве для безопасного зимнего отдыха оборудованы специальные площадки для катания на тюбингах, например, в парке "Митино" или музее-заповеднике "Царицыно".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиябезопасностьвидеоДарья КрамароваАлександра Бахтина

