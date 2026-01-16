Новости мира: шторм вызвал сильные наводнения в Австралии

В австралийском штате Виктория мощный шторм вызвал сильные наводнения. Из-за них одно из самых популярных туристических направлений страны – Великую океанскую дорогу – полностью перекрыли. Потоки воды смывали все на своем пути, унося в океан в том числе и автомобили. Более 6 тысяч домов остались без электричества. Власти объявили экстренное предупреждение и рекомендовали жителями оставаться в домах.

Наводнения также произошли в Африке. В столице Конго Киншасе сильные ливни вызвали мощнейший паводок. Под водой оказались несколько районов города. Автомобили буквально плывут по проезжей части. Уровень воды доходит до окон в машинах.

