28 ноября, 17:49

Город

Техническая остановка аттракциона произошла в парке "Остров мечты"

Видео: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Техническая остановка аттракциона "Воздушный экспресс" произошла в парке "Остров мечты". Он вернулся к работе после перезапуска систем, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

"После перезапуска систем аттракцион вернулся в работу и завершил маршрут, а посетители продолжили отдых в парке развлечений", – говорится в сообщении.

По данным агентства, остановка произошла в 15:52 в пятницу, 28 ноября. Системы сработали штатно.

Ранее в парке "Остров мечты" 17 человек, включая пятерых детей, застряли на аттракционе. Сотрудники сразу же предупредили посетителей об инциденте и приняли меры, которые предусмотрены внутренним регламентом.

К аттракциону были вызваны специализированные подъемники, помощь которых в результате не понадобилась. Спустя время он заработал.

