28 ноября, 17:49Город
Техническая остановка аттракциона произошла в парке "Остров мечты"
"После перезапуска систем аттракцион вернулся в работу и завершил маршрут, а посетители продолжили отдых в парке развлечений", – говорится в сообщении.
По данным агентства, остановка произошла в 15:52 в пятницу, 28 ноября. Системы сработали штатно.
Ранее в парке "Остров мечты" 17 человек, включая пятерых детей, застряли на аттракционе. Сотрудники сразу же предупредили посетителей об инциденте и приняли меры, которые предусмотрены внутренним регламентом.
К аттракциону были вызваны специализированные подъемники, помощь которых в результате не понадобилась. Спустя время он заработал.