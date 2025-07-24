Врачи в Приморье вытащили осколок ртутного градусника у ребенка после ДТП

Фото: телеграм-канал "Артемовская городская больница №1"

Приморские врачи вытащили осколок ртутного градусника, который разбился во время ДТП, из подмышечной впадины 8-летней девочки. Об этом сообщает телеканал "360".

Врачи отметили, что градусник был установлен у ребенка во время поездки. В результате ДТП наконечник отломился и вонзился в подмышку девочки. Сам осколок, по мнению специалистов, не представлял угрозу жизни ребенка. Больше врачей беспокоили пары ртути, которые попадают в организм при вдыхании.

Медики проконсультировались с токсикологами Владивостокской клинической больницы № 2 и извлекли осколок. После нескольких дней в больнице девочку выписали. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее москвич попытался отравить знакомого булочками со ртутью. Инцидент произошел 11 февраля этого года.

Двое мужчин зашли в пекарню "Мельница" и купили булочки. Однако в выпечке они обнаружили похожие на ртуть серебристые шарики. Спустя некоторое время обоих пострадавших госпитализировали с признаками серьезного отравления.

Пекарню временно закрыли. Роспотребнадзор провел проверку заведение и обнаружил множественные грубые нарушения, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество сырья, а также несоблюдение технологических процессов.

Как позже выяснило следствие, один из пострадавших инсценировал отравление, чтобы отвести от себя подозрения. Злоумышленник смешал ртуть из нескольких градусников в шприце и добавил содержимое в еду приятеля. По версии следствия, мужчина сделал это на почве ревности.