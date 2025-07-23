Орловские врачи удалили женщине опухоль яичника весом более 12 кг

Фото: onco-orel.ru

Врачи Орловского онкодиспансера удалили женщине опухоль яичника весом более 12 килограммов, которую пациентка считала лишним весом. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

"Случай оказался уникален не только весом образования, но и тем, что длительное время пациентку не тревожили ни боли, ни другие симптомы. А постепенный набор веса казался всего лишь следствием переедания", – указано в публикации.

Когда женщина почувствовала боли, она обратилась к врачу. Результаты ультразвукового исследования и компьютерной томографии показали опухоль, которая росла из яичника и доходила до легких, занимая всю брюшную полость, уточнили в онкоцентре.

На следующий день пациентке провели операцию, которая вместе с гистологическим заключением длилась чуть меньше двух часов, уточнил врач-онкогинеколог Александр Квиленков. После вмешательства состояние женщины улучшилось, живот уменьшился, также она потеряла в весе 15 килограммов.

Ранее московские врачи спасли 32-летнюю пациентку с миксомой (доброкачественной опухолью. – Прим. ред.) в брюшной полости. Новообразование объемом 95 кубических сантиметров находилось рядом с висцеральной брюшиной.

С помощью нескольких проколов медики успешно удалили опухоль. Через несколько дней женщину выписали из больницы.