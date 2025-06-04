Столичные врачи спасли 32-летнюю женщину с миксомой в брюшной полости

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Врачи городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева спасли 32-летнюю женщину с миксомой (доброкачественная опухоль. – Прим. ред.) в брюшной полости. Об этом Москве 24 рассказали в столичном Депздраве.

Женщину доставили в больницу с жалобами на повышение температуры и периодические боли в животе, которые наблюдались у нее на протяжении нескольких недель. Врачи обследовали пациентку и выявили большое образование с жидкостью в левой части брюшной полости.

После медики определили, что это образование – миксома объемом 95 кубических сантиметров (как мандарин или киви, но для такого типа образования – это большой размер. – Прим. ред). Она находилась рядом с висцеральной брюшиной. В результате женщине с помощью нескольких небольших проколов удалили опухоль. Операция длилась час и прошла успешно.

"В случае нашей пациентки была необычная локализация в брюшной полости, размер миксомы был большой", – отметил заведующий хирургическим отделением больницы Араик Коркотян.

На следующий день после операции пациентка смогла сама передвигаться по палате, а спустя еще несколько дней была выписана и вернулась к привычному образу жизни.

О других случаях спасения пациентов столичными врачами можно узнать в телеграм-канале Депздрава.

Ранее врачи городской клинической больницы № 15 имени Филатова вернули зрение 20-летней девушке, левый глаз которой стал хуже видеть после ринопластики.

Медики выявили у пациентки обширное кровоизлияние, фиброзный тяж, а также отек сетчатки. Ей назначили инъекционную рассасывающую терапию, однако она не принесла результата. В результате девушке сделали пункцию наружного слоя стекловидного тела – гиалоидопунктуру, позволившую быстро дренировать кровоизлияние. Через несколько дней пациентка была выписана из больницы.

