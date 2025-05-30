Пожилого мужчину спасли от ампутации ноги в больнице в Долгопрудном

Фото: телеграм-канал "ГБУЗ МО "Долгопрудненская больница"

В Долгопрудненской больнице спасли 83-летнего пациента от ампутации ноги, у которой отсутствовал кровоток, передает телеканал "360".

В медучреждение пенсионера доставила бригада скорой помощи, которую вызвали родственники. Две недели он испытывал боль в голени и стопе. Более того, мужчина не мог самостоятельно ходить.

Ранее у пациента наблюдался быстро прогрессирующий атеросклероз. Также ему удалили образование в горле и установили трахеостому, что затрудняло общение.

Уже в стационаре у пенсионера обнаружили критическую ишемию правой ноги и полное отсутствие кровотока, после чего его отправили на трехчасовую операцию, которую провел специалист Михаил Пырлей с помощью ассистентов.

Подробностями, в свою очередь, поделился заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев. По его словам, вмешательство было сложным.

"С большими техническими трудностями было выполнено выделение пораженных атеросклерозом артерий и замещение большого участка кровеносного сосуда взятым с той же ноги фрагментом большой подкожной вены, выполнившим роль шунта", – пояснил врач.

Вскоре после операции кровоток в ноге мужчины восстановился. Через несколько дней его выписали из больницы и он покинул отделение на своих ногах.

Ранее ампутацию ноги смогла избежать 90-летняя пациентка из Москвы. Пенсионерка поступила в московскую больницу № 29 имени Баумана с критической ишемией из-за атеросклеротических бляшек, вызывавших сильные боли.

Врачи провели ей высокотехнологичную операцию по протезированию бедренной артерии. Кровоток был восстановлен, а нога спасена. Женщина смогла вернуться к обычной жизни.

